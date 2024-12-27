Emniyet ve halk iş birliği suçları önlemeye devam ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği toplumun güvenlik algısını güçlendirmek ve iş birliğini artırmak amacıyla düzenlendiği ziyarette vatandaş, esnaf, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler, bu kapsamda görüş ve önerileri dinledi. Emniyet yetkilileri, Kayseri halkına teşkilata verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Yapılan ihbarların suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasında büyük önem taşıdığı belirtildi.