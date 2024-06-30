Emniyetten Develi'de huzur uygulaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Develi ilçesinde yapılan denetimlerde 228 şahıs ve 205 araç kontrol edildi.

Emniyetten Develi'de huzur uygulaması
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Develi ilçesinde yapılan denetimlerde 228 şahıs ve 205 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Develi’de; il merkezinden de personel takviye edilerek toplam 14 ekip 32 personelle uygulama yapıldı. Uygulamalarda; 228 şahıs sorgulandı, 205 araç da kontrol edildi. Denetimlerde 63 araç trafikten men edilirken, 138,39 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi hakkında ’Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak’ işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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