Empati Parkurunun 5.'si Kuruluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlara yönelik engel tanımayan hizmet anlayışıyla faaliyet ve etkinliklerini sürdüren Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi, Empati Parkuru'nun 5'incisini 5-6 Eylül günlerinde kuruyor.

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  • 04.09.2023 15:16
  • Güncelleme: 04.09.2023 16:19
Empati Parkurunun 5.'si Kuruluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik engel tanımayan hizmet anlayışıyla faaliyet ve etkinliklerini sürdüren Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi, Empati Parkuru’nun 5’incisini 5-6 Eylül günlerinde kuruyor.

Tam donamlı şekilde ailelerden ve öğrencilerden dua alan merkezde 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriliyor. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ayrıca özel vatandaşların her alanda destekçisi olarak, tüm vatandaşların empati kültürü içerisinde onları daha iyi anlamalarına katkıda bulunmaya yönelik etkinlikler düzenliyor. Bu yönde daha önce 4 kez Empati Parkuru etkinliği düzenleyen merkez, bu kez 5’incisini 5-6 Eylül günlerinde kuruyor. ’Hayatın her alanında onlarla omuz omuzayız ve ne kadar anlayabilirsek o kadar insanız’ sloganıyla bir AVM’de kurulacak Empati Parkuru ile engelli bireylerin günlük hayatta neler yaşadıklarını diğer bireylerin daha iyi anlaması ve sosyal hayata katılımlarında farkındalığın önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

’Bir farkındalık’ etkinliği olan Empati Parkuru Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde 5-6 Eylül günlerinde saat 10.00 ile 22.00 arasında empati hareketine katılmak isteyen vatandaşları bekliyor.

İHA

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