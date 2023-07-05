Emrah Başsan Sivasspor'a imzayı attı
DG Sivasspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Emrah Başsan'ı resmen kadrosuna kattı.
- 05.07.2023 17:19
- Güncelleme: 05.07.2023 17:19
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
DG Sivasspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Emrah Başsan’ı resmen kadrosuna kattı.
Sivasspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlılar bir süredir görüştüğü Emrah Başsan’ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.
31 yaşındaki oyuncu için Sivasspor tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene oyuncu Başsan’ın yanı sıra kulübün 2. Başkanı Bahattin Eken de katıldı.
İHA
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