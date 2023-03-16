Emre Özden, Hacılar Erciyesspor'a veda etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup ekiplerinden Hacılar Erciyesspor'da forma giyen Emre Özden, takımdan ayrıldığını duyurdu.

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  • 16.03.2023 08:28
  • Güncelleme: 16.03.2023 09:24
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Emre Özden, Hacılar Erciyesspor'a veda etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup ekiplerinden Hacılar Erciyesspor’da forma giyen Emre Özden, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Hacılar Erciyesspor forvet oyuncularından Emre Özden, takımdan ayrıldığını açıkladı. 2 hafta önce oynanan Develigücü maçı esnasında disiplinsiz tavırlar sergilediği gerekçesi ile kadro dışı bırakılan Emre Özden, ligin kalan bölümünde başka takımda oynamak için Hacılar Erciyesspor defterini kapattı.

Dün Hacılar Erciyessporlu yöneticiler ile görüşen ve ayrılmak istediğini duyuran ve isteğine olumlu yanıt alan Emre Özden, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Hacılar Erciyesspor’dan ayrılmış bulunmaktayım. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Sezonun geri kalanında başarılar diliyorum" paylaşımı yaptı.

Geride kalan 18 haftanın 14’ünde Hacılar Erciyesspor forması giyen Emre Özden, Niğde Belediyespor ve Sincan Belediyespor maçlarında birer gol atmıştı.

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İHA

Kayseri Gündem
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