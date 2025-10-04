Emzirme Ödeneği nasıl alınır?

Emzirme ödeneği (süt parası), yeni doğum yapan sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması durumunda sigortalı babaya SGK tarafından verilen tek seferlik bir para yardımıdır. Emzirme ödeneği, 2025 yılı için bin 238 liradır. Ödeneğin yatması için gereken şartlar ise; doğum tarihinden önce sigortalı kadın için en az 120 gün prim yatırılmış olması, sigortalı erkek için (eş sigortasızsa) en az 120 gün priminin olması gerekir. Eğer bebeğin doğumu hastanede gerçekleşmişse ve doğum belgesi sistemde işlenmişse, herhangi bir kuruma dilekçe verilmesine gerek kalmaz. Teknik nedenlerle kaydın SGK sistemine düşmemesi durumda da nüfus cüzdanı fotokopisi ve doğum raporu ile SGK il/ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapılarak veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir.