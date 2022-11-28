2022 yılının en avantajlı ihtiyaç kredisi seçenekleri, Vakıfbank, QNB Finansbank, Ziraat, CEPTETEB, Enpara, Vakıf Katılım Bankalarınca sunulur. İlgili bankalardan 10 bin TL ile 50 bin TL arasındaki ihtiyaç kredileri avantajlı koşullara edinilebilmektedir. Düşük faiz oranın ve aylık ödeme planı taksitlerine sahip olan avantajlı ihtiyaç kredileri hakkında detayları içeriğimizin devamında sizlerle buluşturuyoruz.

Siz de listeyi kendiniz incelemek ve en avantajlı kredi faiz oranlarını görmek için https://mukayese.com/ihtiyac-kredisi sayfasını ziyaret edin.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Mukayese.com, farklı bankalarca sunulan ihtiyaç kredilerini karşılaştırarak, en avantajlı seçenekleri sizlerle buluşturuyor. Mukayese.com üzerinden Vakıfbank'ın 50 bin TL'lik kredisine %1.55 olarak belirlenen düşük faiz oranı kapsamında başvurmak mümkündür. %1.55 faiz oranlı ve 50 bin TL limitli ihtiyaç kredisinin aylık ödeme planı taksitleri 1.942,01 TL iken vade süresi ise 36 ay olarak belirlenmiştir. Platformumuz üzerinden erişebileceğiniz diğer en avantajlı ihtiyaç kredileri hakkında bilgileri alt başlıklardan edinebilirsiniz.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank'tan 50 bin TL ihtiyaç kredisi edinmek isteyenler, %1.74 faiz oranından yararlanırlar. Maksimum 36 ay vade kapsamında edinilen bu kredinin aylık taksitleri 2.017,20 TL olarak hesaplanırken, 36 ay vade sonundaki toplam geri ödeme tutarı 72.619,04 TL olarak belirlenmiştir. En avantajlı ihtiyaç kredileri sıralamasında Vakıfbank ihtiyaç kredisinden sonra ilk sıradadır.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası 50 bin TL limitli ihtiyaç kredisini 36 ay vade kapsamında aylık 2.077 TL'lik uygun taksitler ve %1.89 avantajlı faiz oranı ile sunuyor. Toplam geri ödemesi 74.795 TL olan kredi, 2022 senesinin en avantajlı ihtiyaç kredileri arasında bulunuyor.

Vakıf Katılım İhtiyaç Kredisi

Vakıf Katılım Bankası ihtiyaç kredisinde sunduğu %2.09 faiz oranıyla avantajlı koşulları kazandıran bankalar arasında yer alıyor. 50 bin TL'lik ihtiyaç kredisi Vakıf Katılım Bankasından %2.09 faiz oranı, 36 ay vade ve 2.159,72 TL'lik aylık taksit tutarı çerçevesinde edinilmektedir. Toplam geri ödemesi 77.749 TL olan krediye Mukayese.com'dan başvuru yapabilirsiniz.

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

2022 senesinde %1.55 ila %2.09 faiz oranı aralığında ihtiyaç kredisi sunan bankalar ardından en avantajlı koşullar CEPTETEB tarafından sunuluyor. CEPTETEB'in 50 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi, %2.15 faiz oranı, 2.184 TL'lik ödeme planı taksitleri ve 36 ay vade kapsamında kullanılabilmektedir.

Enpara.com İhtiyaç Kredisi

Enpara.com'un ihtiyaç kredisini kullanmak isteyenler, 20 bin TL krediye %1.99 olarak belirlenen avantajlı faiz oranı kapsamında başvuru yapabilirler. 20 Bin TL'lik %1.99 faiz oranlı Enpara ihtiyaç kredisinin ödeme planı bilgilerinde 847,39 TL'lik uygun aylık taksit ve 36 ay vade süresi yer alır. Kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 30.506 TL olarak hesaplanır.

Card Fınans İhtiyaç Kredisi

Card Finans sahipleri Mukayese.com'a özel olan dosya masrafsız ve %0 faiz oranlı ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler. Card Finans kartları üzerinden 5 bin TL'lik kullanması kolay ihtiyaç kredisini edinebilir, 6 ay vadede geri ödeme avantajından yararlanabilirler.

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