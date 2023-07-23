En büyük balığı tutmak için yarıştılar

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Olta Balıkçılığı Turnuvası'nda yarışmacılar, en büyük balığı tutmak için yarıştı.

PAYLAŞ
  • 23.07.2023 16:09
  • Güncelleme: 23.07.2023 16:09
  • 19
En büyük balığı tutmak için yarıştılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Olta Balıkçılığı Turnuvası’nda yarışmacılar, en büyük balığı tutmak için yarıştı.

Sorgun Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Olta Balıkçılığı Turnuvası, onlarca amatör balıkçıyı Mükremin Göleti’nde bir araya getirdi. Gölet etrafında sıralanarak oltaları atan katılımcılar, en büyük balığı yakalamak için yarıştı. Birçok yarışmacının katıldığı turnuvada tutulan balıklar hakem kurulu tarafından değerlendirilerek en başarılı 3 katılımcıya olta takımı hediye edildi. Ödülleri katılımcılara Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci takdim etti.

Çocuklar için sirk gösterilerinin de düzenlendiği turnuvada çeşitli etkinliklerle katılımcılar eğlenceli zaman geçirme imkanı buldu.

Bu yıl olta balıkçılığı turnuvasının ikincisi düzenlemekten duyduğu memnuniyeti belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu tür sosyal faaliyetlere yıl boyu devam edeceklerini söyledi.

Turnuvaya katılanlardan Soner Doğan ise, "Hobi olarak olta balıkçılığı yapıyorum. Bugün de Sorgun Belediyemizin düzenlediği turnuvaya katıldık. Buraya hem zaman geçirmek, pikniğimizi yapmak hem de turnuvaya katılmak için geldik. Çok keyifli bir etkinlikti. Her sene başkanımızdan bu etkinliği bekliyoruz" dedi.

Aileleriyle birlikte turnuvaya katılan çocuklar da Başkan Ekinci’ye teşekkür ederek eğlenceli zaman geçirdiklerini ifade etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
4 kişilik bir ailenin aşure maliyeti 120 lira

4 kişilik bir ailenin aşure maliyeti 120 lira

Uzmanından 'klima' uyarısı: 'Kesintisiz klima kullanımını kesinlikle önermiyoruz'

Uzmanından 'klima' uyarısı: 'Kesintisiz klima kullanımını kesinlikle önermiyoruz'

Şükriye Yazıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ve Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı

Şükriye Yazıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ve Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı

Açık Hava Sinemaya Günleri Belsin ve Kazım Karabekir ile Devam Etti

Açık Hava Sinemaya Günleri Belsin ve Kazım Karabekir ile Devam Etti

İlaca yüzde 30 zam Vekil Arıkan'dan tepki

İlaca yüzde 30 zam; Vekil Arıkan’dan tepki

KPSS ilk oturum sona erdi

KPSS ilk oturum sona erdi

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

3
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

4
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

5
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

6
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Parti Kurucu Başkanı Metin Özışık vefat etti

İYİ Parti Kurucu Başkanı Metin Özışık vefat etti

Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Şehit Enes Bediz Muaythai turnuvası gerçekleştirildi

Şehit Enes Bediz Muaythai turnuvası gerçekleştirildi

Kayserispor'da ikinci etap kampı yarın başlıyor

Kayserispor’da ikinci etap kampı yarın başlıyor

Vali Çiçek: 'Gazetecilerin ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır'

Vali Çiçek: 'Gazetecilerin ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır'

Başkan Yalçın'dan 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

Başkan Yalçın'dan 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

Takla atan otomobil eve girdi: 5 yaralı

Takla atan otomobil eve girdi: 5 yaralı