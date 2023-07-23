En büyük balığı tutmak için yarıştılar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Olta Balıkçılığı Turnuvası’nda yarışmacılar, en büyük balığı tutmak için yarıştı.

Sorgun Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Olta Balıkçılığı Turnuvası, onlarca amatör balıkçıyı Mükremin Göleti’nde bir araya getirdi. Gölet etrafında sıralanarak oltaları atan katılımcılar, en büyük balığı yakalamak için yarıştı. Birçok yarışmacının katıldığı turnuvada tutulan balıklar hakem kurulu tarafından değerlendirilerek en başarılı 3 katılımcıya olta takımı hediye edildi. Ödülleri katılımcılara Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci takdim etti.

Çocuklar için sirk gösterilerinin de düzenlendiği turnuvada çeşitli etkinliklerle katılımcılar eğlenceli zaman geçirme imkanı buldu.

Bu yıl olta balıkçılığı turnuvasının ikincisi düzenlemekten duyduğu memnuniyeti belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu tür sosyal faaliyetlere yıl boyu devam edeceklerini söyledi.

Turnuvaya katılanlardan Soner Doğan ise, "Hobi olarak olta balıkçılığı yapıyorum. Bugün de Sorgun Belediyemizin düzenlediği turnuvaya katıldık. Buraya hem zaman geçirmek, pikniğimizi yapmak hem de turnuvaya katılmak için geldik. Çok keyifli bir etkinlikti. Her sene başkanımızdan bu etkinliği bekliyoruz" dedi.

Aileleriyle birlikte turnuvaya katılan çocuklar da Başkan Ekinci’ye teşekkür ederek eğlenceli zaman geçirdiklerini ifade etti.