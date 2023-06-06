Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “En çok okul yapan belediyeyiz” dedi.

Düzenlenen açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, protokol üyeleri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

Eğitimde yaptıkları ile iddialı olduklarını ve Türkiye’de en çok okul yapan belediye olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Biz iddialıyız. Kayseri’de Melikgazi Belediyesi olarak 4 yılda 20 tane okul oldu yaptığımız. Zannediyorum Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. Sadece 20 okul değil, aynı zamanda kütüphane yapıyoruz. Dolayısıyla Kayseri eğitimde çok daha iyi seviyeye, Melikgazi çok daha iyi bir seviyeye geliyor inşallah. Burada hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz.Eğitim ve gençlik son derece önemlidir. Yavrularımız geleceğe en iyi şekilde yetişmeli ve bu ülkenin en iyi noktaya gelmesi için çocukların en iyi eğitimleri alması lazım. Fiziki ortamlarda, okullarda son derece önemlidir. Sizin ve büyükşehir belediye başkanımızın okullara son derece önem verdiğini biliyoruz. Bu çerçevede de bizde üzerimize düşeni yapıp, buradaki okulları ve kütüphaneleri Kayseri’ye kazandırıyoruz. Özellikle mahallelere yaptığımız kütüphaneler çocuklarımızın şehir merkezine gidip otobüste zaman kaybetmelerini, para harcamalarının önüne geçiyor. Aileleri güvenli bir şekilde mahallede çocukları gözlerinin önünde ders çalışmasını izlemiş oluyor. Dolayısıyla bu tür güzel imkanlar Kayseri’de var. Türkiye yüzyılında da eğitimde çok büyük hamleler yapılacak. Bizlerde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız. “2022 yılı temel atmalar, 2023 yılı açılışlar yılı olacak” demiştim. İnşallah burada bu anaokulumuzun açılışıyla başlıyoruz. Hemen hemen her hafta açılışlar ve temel atmalar yapacağız. Önümüzdeki günlerde birçok açılış ve temel atmalara sizleri davet edeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Kayseri’mizin şanına yakışan hayırsever şehir olarak anılan bu güzel şehre yine bir eser kazandırmanın hep beraber keyfini yaşıyoruz, mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu eserlerin devamının gelmesini temenni ediyorum. Böyle bir eseri Kayseri’ye kazandırdıkları içicin hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bir seçimi yaşadık ve demokrasi şöleni gerçekleşti. Kayseri’de sağduyu ile hareket ederek, istikrara oy verdi ama Cumhurbaşkanımız göreve devam etti. Cumhurbaşkanımıza da bakanımız Mehmet Özhaseki’yi atamasından dolayı kendisine minnet duyuyoruz. Tecrübesiyle, birikimiyle Kayseri’mize ve ülkemize en güzel hizmet vereceğine inanarak dualarımızın kendileri ile olduğunu paylaşmak istiyorum. Dünyada kendisinden en çok söz ettiren bir Cumhurbaşkanımız ve kamuoyunda da kabul gören bir bakanlar kurulu var. İnşallah Türkiye’miz daha iyi noktalara taşınarak. İnsanlarımızın konforu da artacak. Hangi alana baksanız “işte yakıştı” denecek bir şekilde yaklaşım var. Yerel yöneticiler olarak dayanışma içerisinde şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için irade gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Bu eserlerin yapılabilmesi için mutlaka devlete ihtiyaç var. Güçlü bir devletimiz var. Kayseri halkına ve Türkiye halkına teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımızı 13.’üncü cumhurbaşkanı olarak seçtirdik. Hem meclis başkanlığımız hem Cumhurbaşkanlığı hem de kabinemiz ile alakalı olumsuz tek bir şey duymadık ve duymayacağız. Kayseri yine hak ettiği yerde görev aldı. Bakanımız Mehmet Özhaseki bey yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin tanıdığı bir isimdi. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak. Seçim sadece Kayseri’nin ve Türkiye’nin değil, yüz milyonlarca insanın gözünün Türkiye olduğu bir seçimdi. Sabahlara kadar çalıştık. Güçlü ve çalışkan bir teşkilatımız var. 13’üncü Cumhurbaşkanımızı seçtirmekle devam ederken, bundan sonra görevimiz daha da ağır” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Belediye başkanımız beni her aradığında “Acaba nerede açılış var” diyorum. Çünkü araması ya temel atma oluyor ya da açılış. Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu Türkiye’de herkes biliyor. Kayseri yağmur oldu, deprem bölgesine yağdı. Kayseri bunu fazlasıyla gösterdi. Kayseri deprem bölgesinde büyük bir hayırla yad ediliyor. Belediye başkanlarımız, hayırseverlerimiz ve iş adamlarımız çok işler yaptılar. Bundan dolayı ben çok mutluyum. Bu okulu yaptıkları için hayırseverlerimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından hayırseverlere çiçek ve plaket takdimi yapılarak kurdele kesildi. Daha sonra protokol üyeleri okulu gezerek öğretmenler ve çocuklarla sohbet etti.