En düşük EFT ücreti 8.37 lira oldu

TÜİK, 2025 yılının TÜFE oranını yüzde 30.9 olarak açıklamasının ardından, 2026 yılı için EFT ve havale ücretleri kesinleşti. Buna göre en düşük EFT ücreti 8.37 lira, en yüksek EFT ücreti ise 209.38 lira olarak açıklandı.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2025 yılının TÜFE oranını yüzde 30.9 olarak açıkladı. 2026 yılında tüm bankalar için geçerli olacak olan EFT/havale işlem ücretleri belli oldu. 30.9 TÜFE oranına göre, 2026 yılı için EFT ve havale ücretleri kesinleşti. Buna göre; en düşük EFT ücreti 8.37 lira, en yüksek EFT ücreti ise 209.38 lira olarak açıklandı. Değişen zamların ise şubat ayı itibarıya yürürlüğe gireceği belirlendi.

