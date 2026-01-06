En düşük EFT ücreti 8.37 lira oldu
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2025 yılının TÜFE oranını yüzde 30.9 olarak açıkladı. 2026 yılında tüm bankalar için geçerli olacak olan EFT/havale işlem ücretleri belli oldu. 30.9 TÜFE oranına göre, 2026 yılı için EFT ve havale ücretleri kesinleşti. Buna göre; en düşük EFT ücreti 8.37 lira, en yüksek EFT ücreti ise 209.38 lira olarak açıklandı. Değişen zamların ise şubat ayı itibarıya yürürlüğe gireceği belirlendi.