En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseldiğini açıkladı.

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  • 23.03.2023 10:32
  • Güncelleme: 23.03.2023 10:32
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En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sene başında asgari ücretin belirlenmesinin ardından en düşük emekli aylığının da 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Hükümet yeni bir karar alarak en düşük emekli aylığını yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir karar ile 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 7 bin 500 liraya çıkarma kararı alındığını duyurdu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeğin ve emeklinin yanında. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL’ye yükseltiyoruz” ifadelerine yer verdi.

1ha

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