En fazla işçi açığına sahip meslek grupları açıklandı

İŞKUR’un yayınlamış olduğu verilere göre en fazla işçi açığı bulunan meslekler turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik ve reyon görevlisi oldu.

İŞKUR, işçi arayan işletmelere ilişkin verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre 10 meslek grubunda büyük işçi açığı oluştuğu görüldü.

Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 80 bin 129’u erkek, 53 bin 393’ü kadın olmak üzere 133 bin 522 kişi işe yerleştirildi. Ocak-Ekim dönemine bakıldığında ise bir milyon 298 bin 953 kişi, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi.

İŞKUR’un Ekim ayı içerisinde işverenlerden almış olduğu bilgiler doğrultusunda 212 bin 693 işçi açığı olduğu belirlendi. Ocak-Ekim döneminde toplamda işçi açığı ise 2 milyon 101 bin 49 oldu. Açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektörden oluşurken en fazla açık 740 bin 672 işçi açığıyla imalat sanayi sektöründe oluştu.

En fazla işçi açığının olduğu meslek grupları ise Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi ve Reyon Görevlisi olduğu görüldü.

Mesleklere göre işe yerleştirme ve açık iş istatistikleri şu şekilde:

Turizm ve Otelcilik Elemanı: 78 bin 6 işçi açığı, 74 bin 528 istihdam

Özel Güvenlik Görevlisi (silahsız): 71 bin 413 işçi açığı, 64 bin 570 istihdam

Reyon Görevlisi: 51 bin 211 işçi açığı, 46 bin 836 istihdam

Garsonluk: 50 bin 173 işçi açığı, 33 bin 75 istihdam

Market Personeli: 37 bin 24 işçi açığı, 31 bin 506 istihdam

Konfeksiyon İşçisi: 33 bin 434 işçi açığı, 28 bin 860 istihdam

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler: 32 bin 22 işçi açığı, 28 bin 460 istihdam

Satış Elemanı: 36 bin 645 işçi açığı, 22 bin 823 istihdam

Perakende Satış Elemanı: 21 bin 995 işçi açığı, 20 bin 974 istihdam