En güzel kitap fuarı

Kayseri'de anaokulu öğrencilerinin kendi yazdıkları kitapları imzaladığı kitap fuarı yoğun ilgi gördü.

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  • 18.05.2023 12:36
  • Güncelleme: 18.05.2023 13:05
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En güzel kitap fuarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de anaokulu öğrencilerinin kendi yazdıkları kitapları imzaladığı kitap fuarı yoğun ilgi gördü.

Kocasinan ilçesinde bulunan Barbaros Şehir Oktay İzgi Anaokulu’nda yürütülen ‘Hayallerimle Bende Yazarım’ Projesi çerçevesinde öğrenciler kendi hayal ettiklerini ailelerinin de yardımı ile kitaba döktü. Kitapların tasarımını da kendileri yapan öğrenciler, okulda açılan kitap fuarında kitaplarını sergileyerek, imzaladı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Barbaros Şehir Oktay İzgi Anaokulu Okul Müdürü Songül Göçe Bulut, “Okulumuzda ‘Hayallerimle Bende Yazarım’ Projesi yürütüyoruz. Bu kitap fuarımızın ikincisini düzenledik. Gelenekselleşmeye doğru gidiyoruz. Çocuklarımız dönem başından itibaren her Çarşamba günü 15 dakika inceleme yapıyoruz. Hikaye kitaplarını inceliyorlar ve bu kitapları da yazar adı, baksı sayısı gibi kendilerinin dış tasarımını oluşturduğu, içi boş sayfalar olan kitapları evde çiziyorlar. Velilerde çocukların oluşturdukları o hayalleri yazıyorlar. Sene sonunda da oluşan bu kitaplardan kitap fuarı düzenledik. Yazarlarımızda imzaladıkları kitapları velilere takdim ediyorlar. Fuarımıza çok ilgi ve büyük bir heyecan var. Öğrencilerimizin eserleri çok güzel. Velilerimizden de güzel dönüşler alıyoruz. Bu fuarımzıı daha da ileriye taşımayı düşünüyorum. İleriki zamanlarda da bu yazarlarımızı okula davet edip böyle bir proje yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine de katkı sağladığını kaydeden Bulut, “Çocuklarımız kitapları incelerken hayal güçleri çok gelişiyor. Hikaye oluştururken de cümle kurmayı çok geliştirdiler. Çok güzel cümleler kuruyorlar. Kitap yazmaya başlamadan önce kurdukları cümleler ile yazdıktan sonra kurdukları cümleler arasında farklar var. Öğrencilerimiz yazar olma yönünde ilerliyorlar” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar da fuara katılarak kitapları inceledi.

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İHA

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