En İyi Narkotik Polisi Anne eğitiminde 73 veli bilgilendirildi

Kayseri'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında öğrenci velilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetinde 73 kişi bilgilendirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında Şehit Mustafa Şimşek Anaokulu'nda öğrenci velilerine yönelik toplam 73 kişiye ulaşılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Yapılan açıklamada, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak gençlerimizi ve vatandaşlarımızı uyuşturucudan uzak tutmak için sürdürdüğümüz mücadele kesintisiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

