‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ konulu toplantı

Kayseri Geriatri Merkezi toplantı salonunda İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan’ın katılımıyla ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Katılımcılara, bağımlılık hakkında bilgi verilerek uyuşturucu kullanan kişilerdeki değişim anlatıldı. Ayrıca, talep ve sorular da dinlenerek farkındalık oluşturuldu.