'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu toplantı
Kayseri'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında anne ve anne adaylarına bilgilendirme yapıldı.
- 29.05.2023 17:47
- Güncelleme: 29.05.2023 17:47
- 37
Kayseri Geriatri Merkezi toplantı salonunda İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan’ın katılımıyla ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Katılımcılara, bağımlılık hakkında bilgi verilerek uyuşturucu kullanan kişilerdeki değişim anlatıldı. Ayrıca, talep ve sorular da dinlenerek farkındalık oluşturuldu.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN