En İyi Narkotik Polisi Anne projesi ile 270 vatandaş bilgilendirildi
Kayseri'de narkotik ekiplerince En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 270 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince verilen eğitimler kapsamında; En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında Hacılar Gençlik Merkezi, Hacılar ilçesi Fatma Turan Kabak Kuran Kursu ve Yurdanur Turan Kuran Kursu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde 270 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.