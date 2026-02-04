En İyi Narkotik Polisi Anne projesi ile 350 vatandaş bilgilendirildi

  • Haberler
Kayseri'de narkotik ekiplerince 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 350 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce verilen eğitimler kapsamında; En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte 350 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada gençleri uyuşturucu maddelerden uzak tutmak için çalışmalara kesintisiz devam ettiklerini belirterek, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için sürdürdüğümüz mücadele kesintisiz devam edecektir” açıklamalarında bulunuldu.

Haber Merkezi

