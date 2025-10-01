En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 111 anne ve anne adayına eğitim verildi

  • Haberler
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği'nce En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 111 anne ve anne adayına bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği’nce verilen eğitimler devam ediyor. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında Barboros Mahallesi Muhtarlığı ve Ahi Evran Mahallesi Muhtarlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde 111 anne ve anne adayına bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından: “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için sürdürdüğümüz mücadele, annelerimizin de desteğiyle kesintisiz devam edecektir” ifadelerinde bulunuldu.

