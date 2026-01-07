  • Haberler
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 133 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 133 vatandaş bilgilendirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında Ayşe Halil Yıldız, Hatice Tanç ve Yeni Mahalle Kur'an Kursu kursiyerlerine ve Kayseri Gıda Kontrol Merkezi çalışanlarına yönelik toplam 133 vatandaşa bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak gençlerimizi ve vatandaşlarımızı uyuşturucudan uzak tutmak için sürdürdüğümüz mücadele kesintisiz devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi

