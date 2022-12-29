En lezzetli kuymağın sırrı

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na Trabzon'dan katılan Muhammet Dilli, kuymağın lezzetli olabilmesi için kıvamının çok önemli olduğunu söyledi.

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  • 29.12.2022 13:31
  • Güncelleme: 29.12.2022 15:09
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En lezzetli kuymağın sırrı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’na Trabzon’dan katılan Muhammet Dilli, kuymağın lezzetli olabilmesi için kıvamının çok önemli olduğunu söyledi.

Fuarda Trabzon ürünlerine vatandaşlardan büyük ilgi olduğunu söyleyen Esnaf Muhammet Dilli, “Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı’na açıldığı günden beri her seferinde katılıyoruz. Fuarda bize ilgi büyük. Sattığımız ürünler, tereyağımız meşhur, Trabzon tereyağı denildiği zaman farklı bir ortam oluyor. Mıhlama, kuymak peynirimiz var, tabii Trabzon ekmeğimiz var, Trabzon tulum peynirimiz var, Trabzon peynir çeşitlerimiz var, mısır unumuz var, şeker fasulyemiz var. Özellikle meşhur olan ve bizim kendi piyaza yaptığımız fasulyemiz var” dedi.

“Kuymakta kıvam çok önemli”

Dilli, Kuymak yaparken kıvamı tutturmanın çok önemli olduğunu söyleyerek, “Kuymak yaparken 4 kişilik bir aileyi düşünürsek, 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı mısır ununu atıp kavurduktan sonra 300 gram peyniri üzerine atıp 1 bardak da kaynar su dökerek ezerek karıştırmaya başlıyoruz. Kıvamını tutturmak çok önemli. Peynir ile beraber mısır ununu birbirine yedirmek çok önemli. Peyniri mümkün olduğu kadar tavanın dibinden yukarı kaldırıp indirmek gerekiyor. Çünkü mısır unuyla beraber tereyağı ve peynir birbirine işlesin diye. Bir yerde peynir bir yerde un kalmasın ya da ununu çok fazla koymanın bir anlamı da yok. Püf noktaları bunlar” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların aldıkları ürünlere de dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Muhammet Dilli, “Kuymağın faydası da vardır. Mesela bir kuymak yediğin zaman seni gün boyunca tok tutacak bir gıdadır. Bir de kuymağın yağ oranı biraz fazladır. Yağı seven insanlar için lezzetli bir yiyecektir. Vatandaşlarımızın da aldıkları ürünlere dikkat etmesini istiyoruz. Kimden ne aldıklarını bilmeleri lazım. Ürünlerimizi görmeleri için de Kayseri halkını yöresel ürünler fuarına bekliyoruz” dedi.

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İHA

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