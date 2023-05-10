En şanslı 2.Sıra Milletvekili Adayı

Seçime çok az bir süre kala, Kayseri Milletvekilleri sıralamasında milletvekili çıkarmış daha önceki 4 büyük partinin ilk sıra adaylarının yine kazanacağına kesin gözü ile bakılıyor. Ak Parti ise önceki milletvekili sayısını korumak için çalışmalarına devam ederken diğer 3 partinin 2. Sıra milletvekillerinden şansını zorlayacak olanlar kimler?

AYŞE BÖHÜRLER

Ak Parti’nin 2. Sıra Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler’in sıralamada yer alıp almayacağı ile ilgili herhangi bir tereddüt yok, zaten Ak Parti’nin de öyle bir endişesi söz konusu değil.

MUSTAFA BAKİ ERSOY

MHP Kayseri Milletvekili olan ve şu anda da 2. Sıra adayı olan Baki Ersoy için ise geçmişte sınırda kazandığı gibi garanti olarak görülebilecek bir durum söz konusu değil. Ülkücü tabanın Kayseri oylarını bölüşen İyi Parti ve MHP, Kayseri’de neredeyse denk gibi. MHP’nin bütünleşik taban olarak en çok oyunun olduğu Kayseri gibi bir ilde tabandaki bölüşümün hangi partinin işine yarayacağını kestirmek şu anda zor. Baki Ersoy’un MHP Genel Merkezi ile sorunlu geçmişi, MHP’den ihraç süreci gibi hususlara bir de İyi Parti tarafından bölünen oylar eklendiğinde en zorlanacak ve en sınırda adaylardan biri olarak görünüyor. Seçim çalışmalarındaki aktivitesi, gecesini gündüzüne katan enerjisi ile önemli sayıda bir seçmenin karşısına çıksa da, geçmişte sınırda kazandığı 2.sıra milletvekilliğindeki yerini koruyup koruyamayacağını ancak seçimden sonra görebileceğiz.

ABDULLAH İLKER SUNGUR

İyi Parti’nin Kayseri 2. Sıra adayını, Kayseri camiası çok yakından tanımasa da ülkücü tabana pek uzak bir isim de değil. İyi Parti Genel Başkanı’nın Kayseri’ye sürpriz aday olarak 2.sıraya koyduğu Abdullah İlker Sungur’un İsmail Özdemir ve Baki Ersoy gibi genç ve dinamik olmasının avantajıyla beraber, İyi Parti Milletvekili sıralamasının Kayseri İyi Parti yönetim ve tabanında oluşturduğu krizi de unutmamak gerekiyor. Kayseri’de çok iyi bir potansiyel muhalefet oylarına sahip olan İyi Parti tabanı, Genel Başkanın’nın ‘masayı terketmesi ve geri dönmesi’ sendromu ve aday sıralamasında yaşadığı krizden epeyce yara almışa benziyor. Parti Genel Başkanına yakınlığı, iş insanı babasının isminin kendi isminden önde oluşu, İstanbul’da yaşamışlığı gibi nedenlere, ülkücü tabandaki iki genç adayla oyları bölüşecekleri hesap edildiğinde işi o kadar da kolay görünmüyor.

MAHMUT ARIKAN

Saadet Parti’si kontenjanından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri 2. Sıra adayı olan Mahmut Arıkan da MHP ve İYİ parti ilk sıra adayları gibi genç ve dinamik birisi. Aynı zamanda Saadet Genel Merkezi’nde Başkan Yardımcılığı yapan bir isim. Saadet tabanında kabul ve tanınmışlık gibi bir problemi yok yani. Kayseri’de saygın bir işadamlığı ve Saadet Camiası dışında muhafazakar çevre tarafından da sevilen sempatik bir isim olması avantajlarının yanında en büyük dez avantajı, Saadet Camiası’nın 100 yıllık genetik uyuşmazlık taşıdığı CHP logosunun altına ‘evet’ mührünü basıp basamayacağı endişesi. Politik arenadaki hasbi olmayan seçilebilme arzusunun, olmaz denen ne tür ittifakları ortaya çıkardığı çok iyi bilinen bir gerçek. Politik amaca ulaşabilme arzusunun her türlü geçmişe sünger çekeceğini de unutmamak gerekiyor. Ak Parti’den Deva ve Gelecek gibi mikro kopuşları göz önüne aldığımızda, HDP’nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini belirtmelerinden sonra bu durumun CHP’nin Kayseri oylarını artıracağı muhakkak. HDP’nin önceki seçimlerde Kayseri’den çıkardığı oyları da artırması muhtemel. Önceki seçimde 2.sıra adayını küçük bir farkla meclise gönderemeyen CHP için, bu ilave artışları ve Saadet Camiası ‘hacıabilerin’ oylarını yanına çekebildiğinde, Mahmut Arıkan’ın şansı hiç de az değil.

Tüm partilerin hedefi Kayseri’de 10 milletvekilinin onunu da çıkarmak ama, Kayseri açısından ortalama oy oranları bakımından neredeyse denk olan CHP, MHP ve İyi Parti oyları, sandıklar açıldığında yine çok küçük oylarla kazananların ve kaybedenlerin göstergesi olacağa benziyor.

Memleket, Gelecek, Deva ve Yeniden Refah Partisi’nin de ilk hedefleri birinci sırayı yakalayarak ikinci sıra milletvekilliği için sınırı zorlamak ama anketler, meydanların sedası ve kamuoyunun görünen eğilimi o ki, bu pek te kolay görünmüyor.



