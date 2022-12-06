En ucuz ekmek Sivas'tan sonra Kayseri'de

Türkiye'de bütün il ve ilçelerde ekmek 4 ila 5 TL arasında satılırken, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde bütün fırın ve bakkallarda ekmek 2.5 TL'ye satılıyor.

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  • 06.12.2022 13:44
  • Güncelleme: 06.12.2022 15:35
En ucuz ekmek Sivas'tan sonra Kayseri'de
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’de bütün il ve ilçelerde ekmek 4 ila 5 TL arasında satılırken, Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde bütün fırın ve bakkallarda ekmek 2.5 TL’ye satılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sivas’ta bir fırının ekmeği 2 TL’den satmasının ardından Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde de fırıncılar ekmeği 2,5 TL’ye satıyor. Sadece ekmekte değil bütün ürünleri indirimli fiyata sattıklarını belirten mahalle esnafları; "Sindelhöyük’te her yerde ekmek 2.5 TL. Soysallı, Karacaviran, Devetepesi, Saz, Çayırözü ve Develi’den gelip ekmek alıyorlar, hatta süt getiren Kızıklılar bile buradan alıyor ekmeği. Sadece ekmeklerimiz değil, çaylarımızda da indirim var. 10 lira fark ediyor 1 kilo çayda. Bütün ürünlerimizde indirim vardır, mantı, makarnadan tut aklına gelen bütün ürünler indirimli" diye konuştu.

Bir diğer esnaf ise ekmeği 2,5 TL’ye satmalarına rağmen kâr ettiklerini de ifade ederek, "Taze ekmekleri 2.5 TL’den veriyoruz. Türkiye’de en ucuz ekmeğin burada diye tahmin ediyoruz. Çoğu yerde satılan ekmek fiyatlarının baya aşağısında ekmek satıyoruz. Bizim çok bir kar amacımız yok insanlara hizmet etmiş oluyoruz. Ama ister istemez ufak ufak kâr da kalıyor" ifadelerini kullandılar.

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İHA

Kayseri Gündem
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