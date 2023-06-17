En uygun derin dondurucu 7 bin 500 TL

 Beyaz eşya sektöründe Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar kurban etlerini saklamak için derin dondurucu arayışı içindeler, bu durum derin dondurucu satışlarını arttırdı. 

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  • 17.06.2023 18:59
  • Güncelleme: 17.06.2023 18:59
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En uygun derin dondurucu 7 bin 500 TL

Kurban etlerini uzun süre muhafaza etmek için vatandaşlar beyaz eşyacıların yolunu tuttu. Bir beyaz eşya mağazasında Satış Danışmanı olan Semra Koç, “Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla derin donduruculara olan talep arttı. Bizde tüketicinin beğenisine göre birbirinden farklı 4 tane modelimiz var” dedi. 

‘DİKEY DONDUCULAR ÇEKMECELİ OLDUĞU İÇİN DÜZENLİ GÖRÜNÜYOR’

Dikey derin dondurucular çekmeceli olduğu için düzenli göründüğünü söyleyen Koç, “Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla derin donduruculara olan talep arttı. Bizde tüketicinin beğenisine göre birbirinden farklı 4 tane modelimiz var. 7 çekmeceli ve 6 çekmeceli seçeneklerimiz mevcuttur. Dikey derin dondurucular çekmeceli olduğu için daha düzenli bir görüntü oluyor. Kullanım açısından da iyi oluyor. Et, sebze, balık daha düzenli, kolay ve sağlıklı bir şekilde saklanabilir. Tüketici kendi bütçesine uygun. Kullanım şekline, büyüklüğüne göre tercih ediyor. Derin dondurucu da kışlık hazırlıklarınızı düzenli bir şekilde kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

DERİN DONDURUCU FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE;
7 çekmeceli dikey derin dondurucu büyük boy 10 bin TL
6 çekmeceli dikey derin dondurucu küçük boy 7 bin 500 TL.

1ha

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