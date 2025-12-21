En uzun gece ruh sağlığımızı etkiler mi?

Uzmanlar, yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık ve sonrasındaki süreçte azalan gün ışığının, bireylerin ruh sağlığını ve duygu durumunu olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Psikolog Güler Korkmaz ise en uzun geceyle ilgili, “21 Aralık yılın en uzun gecesi. Peki bu durum psikolojik olarak depresyona neden olur mu? Bilimsel araştırmalara göre, gün ışığının azalması bazı kişilerde ruh hâlini olumsuz etkileyebilir. Özellikle melatonin ve serotonin dengesiyle ilişkili olarak enerji düşüklüğü, isteksizlik ve keyifsizlik görülebilir. Bu durum literatürde mevsimsel duygudurum değişiklikleri olarak tanımlanır. Ancak tek başına 21 Aralık ya da uzun geceler depresyona doğrudan neden olmaz. Depresyon, yalnızca keyifsizlik değil; en az iki hafta süren çökkünlük, ilgi kaybı, uyku ve iştah değişiklikleri, sosyal ortamlardan uzaklaşma, dikkati toplamada güçlük,değersizlik ve umutsuzluk düşünceleri gibi birden fazla belirtinin bir arada görüldüğü klinik bir tablodur. Yani birkaç gün süren isteksizlikle depresyonu karıştırmamak gerekir.Bu dönemde gün ışığından mümkün olduğunca faydalanmak, hareket etmek, sosyal teması korumak ve günlük rutini sürdürmek koruyucu olabilir. Ancak belirtiler uzuyor ve günlük yaşamı etkilemeye başlıyorsa, mutlaka bir ruh sağlığı uzmanından destek almak en sağlıklı adımdır” şeklinde konuştu.