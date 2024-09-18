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Enerji Bakanlığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne Üstün Başarı Belgesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 2019-2023 yılları arasında, Hizmet Binasında sağlamış olduğu oranında kamu kaynaklarının maliyetini azaltarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Belgesi ödülüne layık görüldü. 

Enerji Bakanlığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne Üstün Başarı Belgesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kaynaklarının kullanımda 2019-2023 yılları arasında yüzde 16 oranında tasarruf sağlayarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “15.08.2019 tarih ve 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla kurumumuza ait binamızda 2019-2023 yılları arasında yüzde 16 tasarruf sağlanarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan BAYRAKTAR tarafından Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilmiştir. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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