Enerji Yönetim Birimi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Şenol Esmer’in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının enerji yöneticileri ve sorumluları katıldı. Vali Yardımcısı Esmer toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada, “Başta 11. Kalkınma Planı olmak üzere çeşitli strateji belgeleri ve eylem planları gibi ulusal metinlerde kurum ve kuruluşlarında enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik hedefler tanımlanmıştır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığının 2019/18 sayılı genelgesinde; enerji verimliliği kanununa göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefi yer aldı. Bu kapsama giren kamu binalarının tespitindeki ölçü ise toplam inşaat alanı 10.000 metrekare üzeri ya da 250 TEP (ton eşdeğer petrol) üzeri enerji tüketimidir” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de bu kapsama giren binaların tespit edilmesi, yüzde 15 enerji tasarrufunun sağlanması, kurumlar arası çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülebilmesi için 2022 yılı Ekim ayında Valiliğe bağlı ‘Kayseri Enerji Yönetim Birimi’ kurulduğunu belirten Esmer, “İl düzeyinde enerji verimliliği ve tasarrufu anlamında koordinasyonu sağlamak üzere, İl Enerji Yöneticisini görevlendirdik. Enerji Yönetim Biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere bir yönerge hazırladık. Şu anda bu birim; mevzuat kapsamında çalışmalarına devam etmektedir” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Esmer, Kayseri’de 10.000 metrekare ve üzeri binalar ile 250 TEP enerji tüketen binaların tespit çalışması yapıldığını, bu kapsama giren 22 kuruma ait toplam 54 bina olduğunu, öncelikle enerji yönetimi-verimliliği-tasarrufu anlamında kurumların farkındalığının olması, enerji yönetimindeki bakış açısının sadece elektriğin tasarrufunun sağlanması değil gerek ısınma gerekse de aydınlatma anlamında elimizdeki kaynakların etkin ve verimli kullanmak olması gerektiğini belirtti. Esmer, “Kurumlar, eksikliklerini tespit ederek, yapılan tespitlere göre de eksikliklerin giderilmesi için çözüm önerileri geliştirmeliler. İl Enerji Yönetim Biriminin koordinasyonunda kurumsal bazda asgari yüzde 15 enerji tasarrufu hedefinin tutturulması için gerekli çalışmaları yapmalıdırlar” şeklinde konuştu.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.