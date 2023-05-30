Enerji Yönetim Birimi bilgilendirme toplantısı yapıldı

 Enerji Yönetim Birimi bilgilendirme toplantısı, Vali Yardımcısı Şenol Esmer başkanlığında gerçekleşti.  

PAYLAŞ
  • 30.05.2023 14:38
  • Güncelleme: 30.05.2023 14:38
  • 79
Enerji Yönetim Birimi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Şenol Esmer’in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının enerji yöneticileri ve sorumluları katıldı. Vali Yardımcısı Esmer toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada, “Başta 11. Kalkınma Planı olmak üzere çeşitli strateji belgeleri ve eylem planları gibi ulusal metinlerde kurum ve kuruluşlarında enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik hedefler tanımlanmıştır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığının 2019/18 sayılı genelgesinde; enerji verimliliği kanununa göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefi yer aldı. Bu kapsama giren kamu binalarının tespitindeki ölçü ise toplam inşaat alanı 10.000 metrekare üzeri ya da 250 TEP (ton eşdeğer petrol) üzeri enerji tüketimidir” ifadelerini kullandı. 

Kayseri’de bu kapsama giren binaların tespit edilmesi, yüzde 15 enerji tasarrufunun sağlanması, kurumlar arası çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülebilmesi için 2022 yılı Ekim ayında Valiliğe bağlı ‘Kayseri Enerji Yönetim Birimi’ kurulduğunu belirten Esmer, “İl düzeyinde enerji verimliliği ve tasarrufu anlamında koordinasyonu sağlamak üzere, İl Enerji Yöneticisini görevlendirdik. Enerji Yönetim Biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere bir yönerge hazırladık. Şu anda bu birim; mevzuat kapsamında çalışmalarına devam etmektedir” diye konuştu. 

Vali Yardımcısı Esmer, Kayseri’de 10.000 metrekare ve üzeri binalar ile 250 TEP enerji tüketen binaların tespit çalışması yapıldığını, bu kapsama giren 22 kuruma ait toplam 54 bina olduğunu, öncelikle enerji yönetimi-verimliliği-tasarrufu anlamında kurumların farkındalığının olması, enerji yönetimindeki bakış açısının sadece elektriğin tasarrufunun sağlanması değil gerek ısınma gerekse de aydınlatma anlamında elimizdeki kaynakların etkin ve verimli kullanmak olması gerektiğini belirtti. Esmer, “Kurumlar, eksikliklerini tespit ederek, yapılan tespitlere göre de eksikliklerin giderilmesi için çözüm önerileri geliştirmeliler. İl Enerji Yönetim Biriminin koordinasyonunda kurumsal bazda asgari yüzde 15 enerji tasarrufu hedefinin tutturulması için gerekli çalışmaları yapmalıdırlar” şeklinde konuştu. 

Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İYİ Partili Özhan: 'İYİ Partili olduğumuz için kamu hizmetlerinden mahrum mu bırakılacağız?'

İYİ Partili Özhan: “İYİ Partili olduğumuz için kamu hizmetlerinden mahrum mu bırakılacağız?”

KAYMEK'ten çocuk bakım elemanı kursiyerlerine keyifli eğitim

KAYMEK'ten çocuk bakım elemanı kursiyerlerine keyifli eğitim

Yahyalı'da deprem: 3.5

Yahyalı’da deprem: 3.5

Kocasinan, kendi asfalt malzemesini üretecek

Kocasinan, kendi asfalt malzemesini üretecek

Abdullah Gül'den Erdoğan'a 'tebrik' telefonu

Abdullah Gül'den Erdoğan'a 'tebrik' telefonu

1.500 Çiftçinin Toprak Analizi Talas Belediyesi'nden

1.500 Çiftçinin Toprak Analizi Talas Belediyesi'nden

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

4
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçük kızın alkollü masada oynatıldığı olayda 2 kişi yakalandı

Küçük kızın alkollü masada oynatıldığı olayda 2 kişi yakalandı

Tek ayakları ile kendilerini kurtaran ekipleri ziyaret ettiler

Tek ayakları ile kendilerini kurtaran ekipleri ziyaret ettiler

DAHA FAZLA
Kadın kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı

Kadın kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı

Daha modern bir yaşam merkezi için Battalgazi kentsel dönüşüm ihaleleri devam ediyor

Daha modern bir yaşam merkezi için Battalgazi kentsel dönüşüm ihaleleri devam ediyor

Kayseri'de iğrenç olay: İçki masasında küçük kızı oynatanlar hakkında işlem başlatıldı

Kayseri'de iğrenç olay: İçki masasında küçük kızı oynatanlar hakkında işlem başlatıldı

'Birinci Gündem Hızlı Tren'

'Birinci Gündem Hızlı Tren'

Enerji Yönetim Birimi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Enerji Yönetim Birimi bilgilendirme toplantısı yapıldı