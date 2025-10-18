Enerjide kamulaştırma kararı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnameye göre TEİAŞ'a Kayseri dahil bazı illerde enerji iletim hatları ve doğalgaz üretim faaliyetlerinin güzergahındaki arsalar acilen kamulaştırılacak.

Enerjide kamulaştırma kararı

Ülkenin bazı illerinde tesis edilecek enerji iletim hatları ve doğal gaz üretim faaliyetlerinin güzergahındaki taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV İsdemir Şırnak GES TM-PS-3A TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve '400 kV Keban Şalt-2- Kayseri Kapasitör EİH (Güney) Girdi Çıktı Erdemir Malatya GES TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Şırnak ve Malatya'da bulunan bazı arsalar, direkt yerlerinin mülkiyet şeklinde iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak şartıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından acilen kamulaştırılacak.


Bunun yanı sıra TEİAŞ, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Konya ve Sivas'ta bulunan bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyeti içerisine dahil etmek amacıyla kamulaştırma yapacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülere ağır ceza
Ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülere ağır ceza
Bakan Kurum, '100 binden fazla istihdam hedefliyoruz'
Bakan Kurum, “100 binden fazla istihdam hedefliyoruz”
Eski tip sürücü belgesi yenilemek için son 2 hafta
Eski tip sürücü belgesi yenilemek için son 2 hafta
Kayseri'de üreticilere 3 milyon 690 bin liralık hayvan hastalıkları tazminatı desteği
Kayseri’de üreticilere 3 milyon 690 bin liralık hayvan hastalıkları tazminatı desteği
Enerjide kamulaştırma kararı
Enerjide kamulaştırma kararı
Kızılay Kayseri Şubesi Arama Kurtarma Ekibi Çalışmalara Başladı
Kızılay Kayseri Şubesi Arama Kurtarma Ekibi Çalışmalara Başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!