Enerjide kamulaştırma kararı

Ülkenin bazı illerinde tesis edilecek enerji iletim hatları ve doğal gaz üretim faaliyetlerinin güzergahındaki taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV İsdemir Şırnak GES TM-PS-3A TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve '400 kV Keban Şalt-2- Kayseri Kapasitör EİH (Güney) Girdi Çıktı Erdemir Malatya GES TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Şırnak ve Malatya'da bulunan bazı arsalar, direkt yerlerinin mülkiyet şeklinde iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak şartıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından acilen kamulaştırılacak.



Bunun yanı sıra TEİAŞ, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Konya ve Sivas'ta bulunan bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyeti içerisine dahil etmek amacıyla kamulaştırma yapacak.