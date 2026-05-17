Enfeksiyonlar nasıl yayılır?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Uçmak, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sağlık Olsun’ programına konuk olarak moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Uçmak, enfeksiyon hastalıklarının özellikle yakın temas ve kapalı ortamda hızlı yayıldığını belirterek, “Enfeksiyon hastalığının yayılabilmesi için yakın temas olması lazım. Bu yakın temas dediğimiz de en çok solunum yolu. Mesela gribal enfeksiyon dünyanın bir yerinde başlar, eğer seyahat olursa dünyanın her yerine ulaşabilir. Siz 15 dakika kapalı bir ortamda biriyle temas hâlinde olursanız, onun damlacığını, öksürüğünü, çıkıntılarını, havaya karışan şeyleri alırsanız hastalanırsınız. Yani aynı uçağa binmek, kapalı ortamda bulunmak bunlar risk. Ama şimdi bu yeni dünyanın hastalığı bir yeni, bir de hani bundan sonra devam edecek mi bilmiyoruz. Güney Amerika’daki ailelerdeki olan durumu bahsettim. Onlar da bu kadar hızlı seyretmemiş. Şimdi o yüzden bu ölen kişilerin durumunu bir noktada tutmak lazım. Hani bu kadar hızlı yayılacak mı? İşte COVID ilk başta çok hızlı yayılıyordu. Daha sonra baktınız değişti, tip değiştirdi. Yani işte sadece solunumda olmamaya başladı. Tuttuğu yer değişmeye başladı. Mesela herkesin solunumunu tutmadı. Herkes COVID olmadı. Olsa bile yani yüzde beşi falandı. Ölümcül olan yüzde beş ve daha az oldu. Daha sonra sindirim sistemini tuttu. Daha sonra başka kasları, eklemleri tuttu. Yani değişime uğradı. Dolayısıyla bu noktadan şimdi var demek, endişeye sevk etmek doğru olmaz. Çünkü yaygın değil. Hele bizim coğrafyada, Türkiye’nin bulunmuş olduğu coğrafyada böyle bir risk asla yok” şeklinde konuştu.