Enflasyon rakamları belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Mayıs ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,61 arttı, aylık ise yüzde 1,71 artış gösterdi.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ise Mayıs ayında yüzde 2,16 oranında artış gösterdi. E-TÜFE endeksinin son 12 aylık artış oranı yüzde 53,13 olarak gerçekleşti.