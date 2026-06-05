Enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Mayıs ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,61 arttı, aylık ise yüzde 1,71 artış gösterdi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ise Mayıs ayında yüzde 2,16 oranında artış gösterdi. E-TÜFE endeksinin son 12 aylık artış oranı yüzde 53,13 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi

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