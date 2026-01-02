Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak

Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak Pazartesi günü, yılın ikinci yarısının altıncı ve son enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Lüzumsuz Trafik Levhaları Kaldırıldı
Lüzumsuz Trafik Levhaları Kaldırıldı
CHP'li Ünalmış'tan 3 kat artan Spor A.Ş'nin fahiş zammına tepki
CHP’li Ünalmış'tan 3 kat artan Spor A.Ş'nin fahiş zammına tepki
2025'in popüler bebek isimleri belli oldu
2025’in popüler bebek isimleri belli oldu
Kar ve kış havasına yoğun korku: Chionophobia
Kar ve kış havasına yoğun korku: Chionophobia
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Yeşil Yatırım: 127 Milyon TL
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Yeşil Yatırım: 127 Milyon TL
Melikgazi'de karla mücadele son hızla devam ediyor
Melikgazi'de karla mücadele son hızla devam ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!