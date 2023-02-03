Enflasyon son 11 ayın en düşük seviyesinde

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi Ocak'da aylık bazda yüzde 6,65, yıllık bazda yüzde 57,68 oldu. Bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi oldu.

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  • 03.02.2023 12:19
  • Güncelleme: 03.02.2023 12:19
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Enflasyon son 11 ayın en düşük seviyesinde

TÜİK, 2023 Ocak ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi Ocak’da aylık bazda yüzde 6,65, yıllık bazda yüzde 57,68 oldu.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,45 olarak gerçekleşti.

1ha

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