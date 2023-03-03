Enflasyon son 12 ayın en düşük seviyesini gördü

TÜİK, 2023 Şubat ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi Şubat’ta aylık bazda yüzde 3,15, yıllık bazda yüzde 55,18 oldu.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 olarak gerçekleşti.

GİYİM ve AYAKKABI DÜŞTÜ, LOKANTA ve OTEL ÜCRETLERİ ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜİK, yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerine bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları"nın derlenemediğini açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edilmiştir” ifadeleri yer verildi.