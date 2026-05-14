Enflasyon tahmininde sürpriz gelişme: Tahminler Yüzde 50 artırıldı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini %16'dan %24'e yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yaptığı açıklama ile, 'Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26, 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz' dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Başkan Karahan, "2026 yılı enflasyon ara hedefini yüzde 16’dan yüzde 24’e, 2027 yılı ara hedefini yüzde 9’dan yüzde 15’e, 2028 ara hedefini ise yüzde 8’den 9’a yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26, 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.