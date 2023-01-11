Engel tanımayan Büyükşehir'den E-KPSS tercih şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Türkiye'nin en geniş çaplı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, özel vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetinin yanı sıra çok yönlü eğitim hizmeti çerçevesinde 'Hayallerinize ulaşmak için birlikte karar verelim' sloganıyla E-KPSS Tercih Şenliği'ni başlattı.

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  • 11.01.2023 11:01
  • Güncelleme: 11.01.2023 12:35
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Engel tanımayan Büyükşehir'den E-KPSS tercih şenliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Türkiye’nin en geniş çaplı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, özel vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetinin yanı sıra çok yönlü eğitim hizmeti çerçevesinde ‘Hayallerinize ulaşmak için birlikte karar verelim’ sloganıyla E-KPSS Tercih Şenliği’ni başlattı.

‘Önce insan’ diyerek takdir toplayan insan odaklı projeleri çerçevesinde Türkiye’nin en geniş çaplı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni kente kazandıran Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkezde özel vatandaşlara yönelik geniş çaplı sağlık ve eğitim hizmeti sunmaya devam ediyor.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personel Yerleştirme tercih sürecinin başlamasıyla birlikte 53 personel ve yaklaşık 300 öğrenci ile hizmet veren ‘hiçbir alanda engel tanımayan’ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde de E-KPSS Tercih Şenliği başladı. Merkezde, 5 Ocak Perşembe günü başlayan E-KPSS tercihlerinin sona ereceği 13 Ocak Cuma gününe kadar uzmanlar tarafından danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor.

Özel vatandaşların kamu personeli olma hayallerine doğru adım attığı heyecanlı tercih sürecinde, vatandaşların kendilerine en uygun tercihi yapmalarına yardımcı olmak, doğru bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından ‘Hayallerinize ulaşmak için birlikte karar verelim’ sloganıyla başlatılan tercih şenliği hizmeti 13 Ocak’a kadar sürecek.

Tercih Şenliği ile alakalı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0534 276 67 41 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.

İHA

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