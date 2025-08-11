Engelleri aşan mücadele: Topla Serçe Oyunu

Topal Serçe, Türk folklorunun önemli bir parçası olarak, Avşar yörelerinde toplumsal değerleri ve kültürel zenginlikleri yansıtıyor. Bu oyun, sevinçleri, hüzünleri ve hayata dair birçok duyguyu ifade eden ritmik hareketlerden oluşuyor.

Topal Serçe Oyunu Nasıl Oynanır?

Oyuncular, oyunun oynanacağı alanda 8-10 kişi veya daha fazla bir grup oluşturur. Davul ve zurna eşliğinde, kollar dirsekten bükülerek çene hizasına kadar kaldırılır. Eller, bilekten aşağıya doğru bükülerek serçelerin kanat çırpışları gibi yukarıdan aşağıya hareket ettirilir. Sağ ayak sürekli önde olacak şekilde, parmak ucuna basarak topallayarak bir sağa bir sola dönerek yürünür.

Grubun sonunda yer alan oyuncunun elinde uzun bir değnek bulunur. Yürüyüş sırasında grubun başındaki oyuncu ne yaparsa diğer oyuncular da aynısını yapmak zorundadır. Halay başının yaptığını yapmayan veya yapmakta geciken oyuncu, aynı hareketi yapana kadar grubun sonunda yer alan oyuncudan sopa yer. Halay başının yapacağı hareketlerin sınırı yoktur, bu da oyunun eğlencesini artırır.

Topal Serçe, sadece bir halk oyunu olmanın ötesinde, engelleri aşma ve dayanışmayı simgeleyen bir etkinlik olarak da değerlendiriliyor. Bu yönüyle, engelli bireylerin toplum içindeki yerini ve değerini vurgulayan bir anlam taşıyor.