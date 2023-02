Engelleri aştılar, peluş bebek üretiyorlar

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kurulan Anadolu Sosyal sorumluluk Derneği (ASOS) tarafından oluşturulan Peluş Bebek Yapım Kursu’nda engelli vatandaşlar; Melikgazi Halk Eğitim Merkezi Eğitmenleri ile birlikte farklı meslek gruplarının peluş bebeklerini üretiyor.

Melikgazi Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerince ASOS üyelerine peluş bebek yapım kursu veriliyor. Kursla birlikte dernek üyeleri, farklı mesleklere ait peluş bebek üretiyor. Her bir bebeğin yapımı 2 hafta gibi bir sürede tamamlanırken, kurs üyeleri bu sayede ekonomilerine katkı sağlama fırsatı buluyor. Dernek faaliyetleri hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Kadir Can Gökalp; engelli vatandaşları sosyal hayata kazandırmak için faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Kurs sayesinde üretilen bebekleri Türkiye’nin çeşitli şehirlerine satmayı planladıklarını kaydeden Başkan Gökalp; "Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği (ASOS) Dernek Başkanı Kadir Can Gökalp; "Dernek, engelliler üzerine faaliyet gösteren bir dernektir. Engellilerin sosyal hayata karışması için birçok faaliyetlerde bulunmakta, birçok projeler yapmaktayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Valimiz Gökmen Çiçek derneğimize ziyarette bulundu. Bu ziyaret esnasında biz engellilerin sosyal hayata karışmasını çok istiyordu. Bizlere maddi olarak destek vermek istedi ve ’engelliler kooperatifi oluşturalım’ dedi. Biz de ona istinaden kooperatifimizi arkadaşlarımızla oluşturduk, kaydımızı yaptırdık ve değişim mesleklerden peluş bebek imal edip Türkiye çapında satışını gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili olarak başta Valimiz Gökmen Çiçek başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Sağlık Müdürümüzün destekleriyle iki tane büyük hangar şeklinde ve bir tane de yönetim binası dediğimiz yer tahsis edildi. Burada overlok, düz dikiş, elyaf dolum makinası, kesim makası, kumaşlar gibi ihtiyaçların hepsi ayarlandı. engellilere uyumluluğu da mükemmel bir yer. Türkiye’de ilk olarak Peluş Bebek Yapımı Kooperatifini hayata geçirdik. Arkadaşlarımız kurs alıyor; peluş bebek nasıl yapılır, kalıbı nasıl çıkartılır, içine elyaf nasıl doldurulur, üzerine kıyafetler nasıl dikilir. İnanıyoruz ki Türkiye’de ilk olacağız. Türkiye’deki tüm şehirlere satışını gerçekleştireceğiz. Hatta Türkiye’yi bırakın dünyaya yayılacağımıza can gönülden inanıyoruz. Çok güzel işler başaracağımızı bilmekteyiz. Tabi ki bunlar da büyüklerimizin destekleriyle oluyor. Onlara da tekrardan can gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursun bir atölye gibi çalıştığını da aktaran Gökalp; "Her ne kadar şuanda kurs şeklinde gözükse de arkadaşlarımız burada; kumaşa dokunma, dikiş yapma, kalıp çıkartma, elyaf ile içini doldurma eğitimini alıyor hem de üretime katkıda bulunuyor. Şuanda da her birimiz bebekleri oluşturmaya başladık. Ortaya çok güzel bebeklerimiz çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

Melikgazi Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Beyzanur Cansezer ise kursiyerlerin ilgisinden memnun olduğunu aktararak; "Bu alanda elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. İlk olarak kumaşla başladık, daha sonra kumaşı çizerek nasıl kalıp çıkarılacağını, nasıl doldurulacağını hep birlikte yaptık. Hepsinin emeğine sağlık, çok da güzel ilerliyoruz. Kursiyerlerimiz de çok memnun. Bir bebeğin yapımı iki hafta sürüyor. Şimdi el dikimiyle iki haftada bitiyor. Eğer makine olursa 2 gün gibi kısa sürede bitirilebiliyor" ifadelerini kullandı.