Engelleri Ortadan Kaldıran Merkez, Öğrencileri Misafir Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla hayata geçirilen Türkiye’nin en geniş Engelsiz Yaşam Merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, farkındalık oluşturmak amacıyla kentte eğitim alan öğrencilerin ilgisini çekiyor. Tek tek okulların yaptığı ziyarette öğrenciler ve öğretmenler engelli bireylerin empati parkurlarını da kullanarak, özel çocukları daha iyi anlama imkânı buldu.

Bireysel ve grup eğitimi sınıfları, fizik-tedavi odası, atölyeler, yaşam evleri, aile ve bireysel görüşme odaları, çok amaçlı konferans salonu ile Kayseri’nin örnek projelerinden biri olan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi özel çocukların 2’nci evi oldu. Engelli bireylerin, bağımsız olması, kendi kendine yetebilmesi, üretmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için birçok imkan sağlayan merkez, ayrıca, kütüphane, spor salonu, yüzme ve hidroterapi havuzu, engelsiz spor salonundan, spor sahası, hobi bahçesi, kum havuzuna kadar öğrencilerin fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını desteklerken, sosyal yaşam becerilerini güçlendiriyor. Bu çerçevede kentteki okullar, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla İç Anadolu’nun en iyi engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, engelli bireylerle bir araya geldi.

Gelen ziyaretçiler, bedensel engeli olan vatandaşları daha iyi anlayabilmek adına Engelli Parkurları’nı da kullandı. Empati parkurunda gözleri bağlanan, kulakları kapatılan ve tekerlekli sandalyeye oturtulan öğrenciler, engelli vatandaşların yaşadıklarını anlamaya ve empati kurmaya çalıştı.