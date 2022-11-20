Engelli adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Sivas'ta müstakil bir evde yaşayan engelli vatandaş evde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

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  • 20.11.2022 00:18
  • Güncelleme: 20.11.2022 00:18
Engelli adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta müstakil bir evde yaşayan engelli vatandaş evde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre yangın Mısmılırmak Mahallesi 3.sokakta bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Yücel Delice isimli bedensel engelli vatandaşın evinde yalnız olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken ev içerisinde yapılan incelemede bedensel engelli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Engelli vatandaşın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Delice’nin cansız bedeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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