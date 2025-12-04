  • Haberler
Beyazay Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli çocuklar ve aileleri için anlamlı bir kahvaltı organizasyonu düzenledi. Bu etkinlikte, derneğin Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan'ın öncülüğü dikkat çekti.

Engelli Aileleri Kahvaltıda Buluştu: Mürşide Aslan'ın Öncülüğünde Bir Dayanışma

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasındaki engelli çocuklar ve aileleri için düzenlenen kahvaltıya, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Türkiye Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva ve Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli katıldı.

Vali Yardımcısı Türkdamar, yaptığı konuşmada, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı ve engelli bireylerin toplumda varlık göstermesinin gerekliliğine dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çıngır ise, koruyucu ailelerin önemine değinerek, "Biz hep bir aileyiz" dedi.

Mürşide Gonca Aslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli çocukların ve onları destekleyen ailelerin toplumda daha fazla takdir edilmesi gerektiğini belirtti. Aslan, "Bu insanların özellikle biraz daha büyük takdirleri hak ettiğini düşünüyorum" diyerek, bu tür organizasyonların önemini vurguladı.

Etkinlikte, Mustafa Kerem İzmitli'nin okuduğu şiir dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. Kahvaltı, katılımcılar arasında sıcak bir bağ oluşturdu ve engelli çocuklar ile ailelerine destek olma amacını pekiştirdi.

Haber Merkezi

