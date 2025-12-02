Engelli Bireylere Özel Hizmet Vurgusu: Başkan Büyükkılıç’tan Anlamlı Mesaj

Başkan Büyükkılıç, mesajında, özel gereksinimli bireylerin yalnızca bir gün değil, her gün hatırda tutulması gerektiğini vurgulayarak, bu bireylere yönelik hizmetlerin ve farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, KASKİ tarafından özel bireylere sağlanan içme suyu hizmetinde yüzde 50 indirim uygulandığını ve bu hizmetten toplamda 15 bin 847 özel gereksinimli vatandaşın faydalandığını ifade etti.

Engelli bireylerin toplu ulaşım ve otopark hizmetlerinden de yararlandığını belirten Büyükkılıç, 2025 yılı içerisinde 31 bin 681 özel gereksinimli vatandaşın toplu taşımadan faydalandığını ve toplamda 6 milyon 36 bin 488 kullanım gerçekleştirdiğini aktardı.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ne de değinerek, burada 350 özel gereksinimli öğrenciye eğitim ve tedavi hizmeti sunulduğunu belirtti. Merkezde, uzman eğitimciler ve terapistler eşliğinde bireysel ve grup eğitimleri, fizik tedavi seansları ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kayseri'de empati parkurları kurarak toplumu bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenlediklerini de sözlerine ekleyen Büyükkılıç, Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi’nin özel gereksinimli çocuklara ücretsiz hizmet sunduğunu ve velilere eğitim seminerleri düzenlediğini hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını desteklemek amacıyla farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı ve özel gereksinimli bireylerin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.