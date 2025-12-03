Engelli hükümlü ve tutuklulara 3-7 Aralık'ta açık görüş imkanı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların 3-7 Aralık tarihleri arasındaki görüşmelerini açık görüş olarak yapabileceklerini açıkladı.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş imkanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, “Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız” ifadelerini kullandı.