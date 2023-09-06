Engelli kaplana şefkat eli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin en özel misafiri olan Umay isimli engelli kaplana yaklaşık 10 yıldır hayvanat bahçesi personeli tarafından şefkatle bakılıp, özel ilgi gösteriliyor.

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  • 06.09.2023 11:28
  • Güncelleme: 06.09.2023 14:39
Engelli kaplana şefkat eli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin en özel misafiri olan Umay isimli engelli kaplana yaklaşık 10 yıldır hayvanat bahçesi personeli tarafından şefkatle bakılıp, özel ilgi gösteriliyor.

150 türde bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlara yaz ve kış aylarında hayvan sağlığı ile ilgili koruyucu uygulamalar ve beslenmeleri için ayrı çalışmalar yapılarak, en iyi şartlarda bakılıyor. Hayvanat bahçesinde engelli olarak dünyaya gelen ve Umay adı verilen kaplana ise yaklaşık 10 yıldır Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından şefkatle ve ilgi ile bakılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Kaan Erkekoğlu, doğuştan engelli olan Umay’a özel şartlarda bakıldığını ve özel misafire özel diyetler uyguladıklarını ifade ederek, "Hayvanat bahçemiz bünyesinde doğan engelli bir kaplanımız var. Yaşı ilerledi ama doğuştan engelli olduğu için özel olarak ilgileniyoruz. Özel diyetler sağlıyoruz. Çünkü fazla kilo almasını istemiyoruz. Hareket kapasitesini arttırmak için günlük olarak egzersizlerini sağlıyoruz. Diğer hayvanlardan farklı olarak da barınma ortamının iyi olması gerekiyor. Bu yüzden özel olarak ilgileniyoruz. Elimizden geldiği kadar anne şefkati ile ilgileniyoruz" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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