  • Engelli Kuran Kursu öğrencilerinden Başkan Özdoğan'a Ziyaret

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Takva Camii Kur'an Kursu'nda eğitimlerine devam eden işitme engelli öğrencileri Hürmetçi'de misafir etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Engelliler Haftası’nda ziyaret ettiği işitme engelli Kuran Kursu öğrencilerini misafir etti. Melikgazi Engelli Koordinatörü ve Takva Camii Kur’an Kursu Hocası Gülbahar Aşır ile Şule Kutun hocaların da katıldığı programda öğrenciler, Hürmetçi Sazlığı’nın doğal güzelliklerini yakından görme imkânı buldu.

Başkan Bilal Özdoğan, Hürmetçi’de buluşma sözü verdiği öğrencileri misafir ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Bu hafta, hepimizin malumu olduğu üzere Engelliler Haftası. Biz de Engelliler Haftası dolayısıyla Kayseri’mizde faaliyet gösteren Takva Kur’an Kursumuzun kıymetli hocaları ve değerli öğrencileriyle Hürmetçi’mizde bir araya geldik. Güzel ve güneşli bir günde kendilerini misafir etmek istedik. Yaklaşık 5-6 ay önce kardeşlerimizi belediyemizde misafir etmiş, inşallah sizleri Hürmetçi’de de ağırlayalım, bu güzellikleri siz de görün demiştik. Bugün o sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşitme engelli kardeşlerimizin, sürekli dua eden, Kur’an okuyan ve Kur’an öğrenen kardeşlerimizin Hürmetçi’nin bu güzelliklerini görmesini çok istedik. Yılkı atlarımızı, Hürmetçi’mizin güzel kahvaltı alanlarını ve ilçemizin doğal güzelliklerini göstermek bizim için de güzel bir fırsat oldu. Hocalarımıza ve kıymetli kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Allah onlara kolaylıklar versin. Dualarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler.”

Programın ardından Takva Camii Kur’an Kursu öğrencileri, Hürmetçi Sazlığı’nın eşsiz doğasını gezerek yılkı atlarını görme imkânı buldu.

Haber Merkezi

