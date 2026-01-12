Engelli memur sayısı 82 bin 626'ya ulaştı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşların toplumsal yaşama uyumlarını sağlama ve yaşam kalitelerini artırmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Bakanlığın Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı 209 bin 180 görme engelli vatandaşın bulunduğunu aktaran Göktaş, engelleri kaldırmak ve hayata aktif katılımı sağlamak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Görme engelli vatandaşlara sunulan erişilebilirlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra kamuda istihdam imkanlarının da genişletildiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısını 15 kat artırarak, bugüne kadar toplam 82 bin 626 engelli vatandaşımızın kamuda uygun kadrolarda istihdamını sağladık. 2025 yıl sonu itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görme engelli memur sayısı 13 bin 385'e ulaştı. Bu rakam, kamuda istihdam edilen toplam engelli memur sayısının yüzde 16,2'sini oluşturuyor."