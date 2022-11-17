Engelli vatandaşlar hangi vergilerden muaf?

ÖTV muafiyetli araçlara sahip olmak için yüzde 40-89 arası engeli bulunan vatandaşlar yüzde 26,3'lük bir vergi indiriminden, yüzde 15,4'lük de KDV indiriminden faydalanabilirler. Mali Müşavir Meryem Dağdelen, engelli vatandaşlar için vergi mevzuatında düzenlemeler yapıldığını ifade ederek, “Engelli vatandaşlarımız için vergi mevzuatında yapılan düzenlemelet; Motorlu Taşıtlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Özel Tüketim Vergisidir. Gelir vergisinden yararlanmak için vatandaşlarımızın en az yüzde 40 ve üzeri engeli olması gerekiyor. Ücretliler ve serbest meslek erbapları basit usulde vergilendirilenler gelirlerinden vergi oranlarının isabet geldiği rakam kadar indirim uygulanmaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) ise yüzde 90 ve üzeri engeli olanlar ile yüzde 90 altı engeli olanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yüzde 90 ve üstü engeli olanlar, bu durumu tam teşekkülü Devlet Hastanesinden aldıkları sağlık raporuyla birlikte vergi dairesine bildirmeleri üzerine vergi dairesi aracın tescil ve kayıt edildiği tarihten itibaren vergi muafiyetinden yararlanabilirler. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından belirli araçlardan yıl içerisinde bir defaya mahsus olarak, 5 yılda bir ÖTV muafiyetinden yararlanabilirler” diye konuştu.