Engelli vatandaşlar için toplu iş görüşmesi gerçekleşecek

İŞKUR Kayseri tarafından engelli vatandaşlara yönelik belirlenen firmalar için toplu görüşme yapılacağı duyuruldu. Program 26 Kasım Çarşamba Günü saat 14:00'de gerçekleşecek.

İŞKUR Kayseri, iş arayan engelli vatandaşlara duyuru yaptı. Belirlenen firmalarla 6 Kasım Çarşamba Günü saat 14:00’de toplu iş görüşmesi gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada ise, “Engelli iş arayanlarımıza yönelik olarak aşağıda isimleri belirtilen firmaların katılımıyla personel toplu görüşmesi/seçmesi yapılacaktır. İş arayan tüm engelli vatandaşlarımızı kurumumuza bekliyoruz” denildi.

Haber Merkezi

