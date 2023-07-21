Engelli vatandaşlara trafik kolaylığı

 Kayseri'de şehrin birçok noktasında kurulan sesli trafik ışıkları görme engelli vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca ise sistemden memnun olduklarını ve mahallelere de getirilmesini talep ederek, 'Hiçbir engelli grubunun sıkıntı çekmemesi adına mahallelere, köylere de yapılması söz konusu. Çizgili yol da dediğimiz izli yol, Kayseri'mizin birçok noktasında eksik, bunları da talep ediyoruz' dedi.

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  • 21.07.2023 12:37
  • Güncelleme: 21.07.2023 12:37
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Engelli vatandaşlara trafik kolaylığı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşların yaya yollarındaki güvenliği için trafik ışıklarına sesli sistem kuruldu.  ‘Erişilebilir Yaya Butonları’ adı verilen proje ile engelli yayaların araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda güvenli geçiş yapması sağlanıyor. 
Uygulamayı yararlı bulduklarını söyleyen vatandaşlardan Zehra Çimen, “Belediyenin yapmış olduğu bu sistem çok iyi oldu; belediyemiz, engellilerimiz için çalışmalar yapıyor, engellilere değer veriyor. Toplumdaki dezavantajlı grupların bu şekilde karşıya geçememesi normal insanlar için bile zorken bu uygulama engelli vatandaşlarımız için çok iyi olmuş. Belediyenin bu hizmetlerinin devamını bekliyoruz” dedi.
Bir diğer vatandaş Emre Sunar ise, “Kesinlikle çok güzel olmuş, özellikle görme engellilerin sese duyarlı bu sistem vasıtasıyla sesle hareket edebilmeleri ve bu sistemden herkes gibi faydalanmaları çok iyi olmuş” ifadelerini kullandı.
Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca da sistemin mahallelere de yapılmasını talep ederek, “Esasında bu geç kalınmış bir uygulama, Kayseri büyük bir şehir olduğundan daha önce yapılmış olması lazımdı. Biz Altınokta Körler Derneği olarak bunun yıllardır mücadelesini sürdürüyoruz ancak bugüne nasipmiş. Bunların yanı sıra otobüs duraklarının ve otobüs sistemlerinin de konuşmasını, betimleme yapmasını istiyoruz. Hiçbir engelli grubunun sıkıntı çekmemesi adına mahallelere, köylere de yapılması söz konusu. Çizgili yol da dediğimiz izli yol, Kayseri’mizin birçok noktasında eksik, bunları da talep ediyoruz” diye konuştu.

1ha

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