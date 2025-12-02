  • Haberler
  • Gündem
  • Engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleşecek

Engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleşecek

İŞKUR Kayseri tarafından engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi yapılacağı duyuruldu. Görüşmeler, 3 Aralık 2025 Saat 14:00'de gerçekleştirilecek.

Engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleşecek

İŞKUR Kayseri, iş arayan engelli vatandaşlara duyuru yaptı. Belirlenen firmalarla 3 Aralık Çarşamba Günü saat 14:00’de toplu iş görüşmesi gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada ise, “Engelli iş arayan vatandaşlarımıza yönelik olarak; 18-50 yaş arası, en az yüzde 40 oranlı (engelli sağlık kurulu raporu) olan, kadın-erkek Temizlik Görevlisi, Gece Bekçisi, Meydancı ya da Üretimde çalıştırılacak engelli personeller alınacaktır. İş arayan tüm engelli vatandaşlarımızı kurumumuza bekliyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Mevlana'nın Hocası için Anma Programı: 'Seyyid-i Sırdan' Etkinlikleri
Kayseri'de Mevlana'nın Hocası için Anma Programı: ‘Seyyid-i Sırdan’ Etkinlikleri
Engelli Bireylere Özel Hizmet Vurgusu: Başkan Büyükkılıç'tan Anlamlı Mesaj
Engelli Bireylere Özel Hizmet Vurgusu: Başkan Büyükkılıç’tan Anlamlı Mesaj
Höbek Mahallesi'ne 8 bin 600 ton sıcak asfalt
Höbek Mahallesi'ne 8 bin 600 ton sıcak asfalt
Selçuklu'nun Butik Camisi Hayrat Cami'nde Sona Yaklaşıldı
Selçuklu’nun Butik Camisi Hayrat Cami'nde Sona Yaklaşıldı
Kayseri'de Bilişim Akademisi'nde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Robotik Kodlama Eğitimi
Kayseri'de Bilişim Akademisi'nde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Robotik Kodlama Eğitimi
Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı birbirine bağlandı
Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı birbirine bağlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!