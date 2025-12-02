Engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleşecek

İŞKUR Kayseri, iş arayan engelli vatandaşlara duyuru yaptı. Belirlenen firmalarla 3 Aralık Çarşamba Günü saat 14:00’de toplu iş görüşmesi gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada ise, “Engelli iş arayan vatandaşlarımıza yönelik olarak; 18-50 yaş arası, en az yüzde 40 oranlı (engelli sağlık kurulu raporu) olan, kadın-erkek Temizlik Görevlisi, Gece Bekçisi, Meydancı ya da Üretimde çalıştırılacak engelli personeller alınacaktır. İş arayan tüm engelli vatandaşlarımızı kurumumuza bekliyoruz” denildi.