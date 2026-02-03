Engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleşecek
İŞKUR Kayseri tarafından engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi yapılacağı duyuruldu. Görüşmeler 5 Şubat Perşembe günü saat 13:30'da gerçekleştirilecek.
İŞKUR Kayseri, iş arayan engelli vatandaşlara yönelik belirlenen firmalarla toplu iş görüşmelerinin 5 Şubat Perşembe günü saat 13:30’da gerçekleştirileceği duyurdu. Görüşmeler İŞKUR Kayseri İl Binasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 3 bulaşıkçı, 4 üretimde çalışacak, 1 mobilya imalatı ve paketleme, 1 beden işçisi olmak üzere eleman alımı gerçekleştirilecek.