Engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleşecek
İŞKUR Kayseri tarafından engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi yapılacağı duyuruldu. Görüşmeler 17 Şubat Salı günü saat 14:00'de gerçekleştirilecek.
İŞKUR Kayseri, iş arayan engelli vatandaşlara yönelik belirlenen firmalarla toplu iş görüşmelerinin 17 Şubat Salı günü saat 14:00’de gerçekleştirileceği duyurdu. Görüşmeler İŞKUR Kayseri İl Binasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda aşçı yardımcısı, paketleme işçisi, üretim elemanı, temizlik görevlisi, döşeme işçisi, terzi veya depo görevlisi olmak üzere eleman alımı gerçekleştirilecek