  • Haberler
  • Gündem
  • Engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleşecek

Engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleşecek

İŞKUR Kayseri tarafından engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi yapılacağı duyuruldu. Görüşmeler 17 Şubat Salı günü saat 14:00'de gerçekleştirilecek.

Engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleşecek

İŞKUR Kayseri, iş arayan engelli vatandaşlara yönelik belirlenen firmalarla toplu iş görüşmelerinin 17 Şubat Salı günü saat 14:00’de gerçekleştirileceği duyurdu. Görüşmeler İŞKUR Kayseri İl Binasında gerçekleştirilecek.  Bu kapsamda aşçı yardımcısı, paketleme işçisi, üretim elemanı, temizlik görevlisi, döşeme işçisi, terzi veya depo görevlisi olmak üzere eleman alımı gerçekleştirilecek

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kılıçaslan Mahallesi'nde Ramazan Davulu 'Kanunen Yasak'
Kılıçaslan Mahallesi'nde Ramazan Davulu 'Kanunen Yasak'
Kahveciler Odası'nda Seçim Tamamlandı: Mustafa Kaya Güven Tazeledi
Kahveciler Odası’nda Seçim Tamamlandı: Mustafa Kaya Güven Tazeledi
Teker kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 71.801 lira ceza
Teker kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 71.801 lira ceza
Göztepe - Kayserispor : 0-0
Göztepe - Kayserispor : 0-0
Erciyes 38 FK - Yeşilyurtspor: 1-4
Erciyes 38 FK - Yeşilyurtspor: 1-4
Kayseri'de Kütüphane Hamlesi: Yeni Yatırımlar Vatandaşla Buluşuyor
Kayseri’de Kütüphane Hamlesi: Yeni Yatırımlar Vatandaşla Buluşuyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!